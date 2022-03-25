Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'ne geçti. Namazı burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Camiden ayrılan Erdoğan, Tokat Havalimanı açılış programına katılmak üzere Atatürk Havalimanı'na geçti.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

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