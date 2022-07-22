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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı

AA - Cemaleddin Turan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Eyüp Sultan Camisi'nde kıldı.

Üsküdar Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, namaz için Eyüp Sultan Camisi'ne geldi.

Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan namazın ardından, "41 Ayda 41 Eser Toplu Açılış Töreni"nin yapılacağı Eyüpsultan Meydanı'na geçti.

AA / Cemaleddin Turan - Güncel

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