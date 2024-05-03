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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Çilehane Camisi'nde kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde cuma namazını kıldı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan cuma namazı için Çilehane Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve bazı yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Osman Nuri Kabaktepe Fahrettin Altun Davut Gül İstanbul AK Parti Üsküdar Politika Güncel Haberler

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