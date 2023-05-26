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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Büyük Çamlıca Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, cami içinde cemaate hitap etti, dua okudu.

Çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, "Kadınların Türkiye'si İstanbul Buluşması"na katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne geçti.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Güncel Haberler

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