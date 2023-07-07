Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti ve burada cuma namazını kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katılmak üzere üniversitenin Yenilevent yerleşkesine hareket etti.