Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma Namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde Kıldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti ve burada cuma namazını kıldı. Cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Ardından Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katılmak üzere üniversitenin Yenilevent yerleşkesine hareket etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'ne geçti. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta cami içindeki vatandaşlarla sohbet etti.
Erdoğan buradan, Milli Savunma Üniversitesi'ndeki mezuniyet törenine katılmak üzere üniversitenin Yenilevent yerleşkesine hareket etti.
Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel