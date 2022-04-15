Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi - Haberler

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Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak üzere yürüdüğü yolda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak üzere yürüdüğü yolda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nde kıldı. Cuma namazının ardından camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına gitmek için otomobil yerine yürümeyi tercih etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yakında bulunan Ayasofya Fatih Medresesi'ne giderken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla selamlaşan Erdoğan, Ayasofya Fatih Medresesi'ne geçti.

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Vatandaşlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Genel, Yerel, Politika, Güncel, Haberler

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