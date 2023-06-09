CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI ALİ KUŞÇU CAMİİ'NDE KILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ali Kuşçu Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını İstanbul Havalimanı'nda yer alan Ali Kuşçu Camii'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a burada İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, namaz sonrası camiden ayrıldı.