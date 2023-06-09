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Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ali Kuşçu Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Ali Kuşçu Camisi'nde kıldı

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ali Kuşçu Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ali Kuşçu Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle vakti İstanbul Havalimanı yerleşkesindeki Ali Kuşçu Camisi'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Erdoğan, çıkışta camideki vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, daha sonra kendisine eşlik edenlerle birlikte camiden ayrıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı Güncel Haberler

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