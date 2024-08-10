Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ticari uçuşlar için Çukurova, eğitim ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa kullanılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa'yı kullanacağız." dedi.

Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın depremle mücadele, ticaret, turizm ve diğer alanlarda Adana ve Mersin'e çok ciddi artılarının olacağını belirtti.

Yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinin tam ortasında kalan ve şehrin ihtiyaçlarını artık karşılayamayan Şakirpaşa Havalimanı'nın da kapatılmayacağını aktaran Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu yalanı devam ettirmek ahlaksızlıktır. Maalesef bu ahlaksızlarla biz yarış edemeyiz. Biz sadece dürüstlüğün örneğini vermek suretiyle milletimize hizmette yolumuza devam edeceğiz. Şakirpaşa farklı görevler üstlenmek suretiyle Türk havacılığına hizmet etmeyi sürdürecek. Ticari uçuşlar haricindeki eğitim uçuşları, orman söndürme amaçlı hava araçları ve İHA, SİHA gibi havacılık faaliyetleri Şakirpaşa'dan gerçekleştirilecek. Ticari uçuşlar için Çukurova'yı, eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa'yı kullanacağız."

Erdoğan, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışıyla hava yolunu halkın yolu haline getirme hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarını ifade etti.

"Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 22 yılda özellikle hava ulaşımına çok büyük yatırımlar yaptıklarını, aktif havalimanı sayısını 26'dan 58'e çıkardıklarını aktararak, 2053 yılında bu sayıyı 61'e yükseltmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Terminallerin yolcu kapasitesini 60 milyondan 338 milyona yükselttiklerini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Günde 303 ton olan hava yolu kargo kapasitemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu. Yurt dışında sadece 60 noktaya uçuş yapılırken bunu 283 ilaveyle 343'e taşıdık. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Göreve geldiğimizde 489 olan toplam hava aracı sayımızı yüzde 270 artışla 1838'e ulaştırdık. Bunlar sadece hava yolu taşımacılığında yaptıklarımız."

Erdoğan, kara yollarında da bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden, 23 bin 300 kilometre ilaveyle 29 bin 400 kilometreye çıkardıklarını, otoyollarda da 1714 kilometre olan ağa 2 bin 12 kilometre daha ekleyerek 3 bin 726 kilometrenin üzerine taşıdıklarını anlattı.

Türkiye'yi yüksek hızlı tren konforuyla tanıştırdıklarını belirten Erdoğan, 2002'de yüksek hızlı tren hattı yokken şu an 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hatta sahip olduklarını söyledi.

"Akdeniz Sahil Yolu'yla Antalya ile Mersin'i birleştiriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tamamına hizmet ederken Adana ve Mersin'i ihmal etmediklerini vurguladı.

Her iki ile de ulaşım ve iletişim altyapısına güncel rakamla toplam 200 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mevcut 483 kilometrelik güzergahı 43 kilometre kısaltan 440 kilometre uzunluğundaki Akdeniz Sahil Yolu'yla Antalya ile Mersin'i birleştiriyoruz. Proje kapsamında toplam 51,2 kilometre uzunluğunda 33 adet tünel, bunun yanında 77 adet köprü inşa ediyoruz. Proje tamamlandığında 9 saat 30 dakika süren seyahat süresini inşallah 4 buçuk saate indireceğiz. Adana Konteyner Limanıyla Çukurova bölgemizi Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerine deniz üzerinden bağlayacağız."

Yenice türküsünün "Yenice yolları bükülür gider. Zülüf ak gerdana dökülür gider. Yiğidin sevdiği güzel olunca ömrü arkasından sökülür gider." sözlerini paylaşan Erdoğan, "Rabb'im ömür verdikçe işte bugün olduğu gibi Adana'nın, Mersin'in ve Çukurova'nın güzel insanları için çalışmaya, ter dökmeye, yeni eserler ve hizmetlerle şehirlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Dünyayı kalbura koyup elesek Çukurovalı kardeşlerim gibi yar bulunmaz. Adana'yla, Mersin'le, Çukurova ile bizim aramızı kimse bozamaz." dedi.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk uçuşu Erdoğan'ın uçağı yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan özel uçak "TC-CAN", yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'na ilk inişi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak, İstanbul'dan havalanmasının ardından saat 15.32'de Çukurova Uluslararası Havalimanı'na indi.

Erdoğan, uçağın inişi sırasında kokpitte yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçağın, havalimanına ilk inen uçak olması dolayısıyla havacılıkta gelenek olan su püskürme seremonisi yapıldı.

Erdoğan'ı uçaktan inişinde apronda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.

Törenin yapıldığı alana Bakan Uraloğlu'nun kullandığı akülü araçla geçen Erdoğan, havalimanında incelemelerde bulundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, havalimanın tanıtımının yer adlığı video gösterimi yapıldı.

Konuşmaların ardından, havalimanı açılışı dolayısıyla Mersin Müftüsü Aydın Yığman dua etti. Havalimanın açılış kurdelesi Erdoğan ve protokoldekiler tarafından kesildi.

Günün anısına Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a havalimanının ilk biniş kartını takdim etti.

Törene, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de katıldı.

(Bitti)