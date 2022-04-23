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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı

AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla iftarda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Maltepe'deki Küçükyalı Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık tarafından karşılanan Erdoğan çifti, iftar yaptıkları 9 ile 12 yaş arasındaki 50 çocukla sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim okunan programda çocuklara hediye verdi, onlarla fotoğraf çektirdi.

Programın ardından buradan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini çaya davet eden bir esnafın iş yerine misafir oldu. Erdoğan, kendisine sevgi gösterisinde bulunan çevredeki vatandaşları selamladı.

AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Maltepe, Çocuk, Güncel, Haberler

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