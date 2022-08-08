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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Filistin halkının ve Gazzeli kardeşlerinin yanındadır."

AA / Eda Özdener - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Filistin Türkiye Güncel Haberler

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