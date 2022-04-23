Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çocuklar) Sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı...
AA - Kaan Bozdoğan - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çocuklar) Sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çocuklar) Sizlerden bizim bıraktığımız yerden teslim alacağınız bu kutlu bayrağı her alanda dünyanın zirvesine çıkartmanızı özellikle istiyorum."
AA / Kaan Bozdoğan - Güncel