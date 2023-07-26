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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro Üyesi, Dışişleri Merkez Komisyonu Direktörü ve Dışişleri Bakanı Wang Yi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı yapıldı.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Güncel Haberler

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