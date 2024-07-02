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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilerimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, sicili bozuk olanların çiftçileri istismar etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Ayrıca, çiftçilerin siyasi rant devşirmesine de müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Sicili bozuk olanların, eli öpülesi çiftçilerimizi istismar ederek siyasi rant devşirmesine izin vermeyiz"

Kaynak: AA / Güncel

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