Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çiftçilerimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilerin mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini belirterek, sicili bozuk olanların çiftçileri istismar etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Ayrıca, çiftçilerin siyasi rant devşirmesine de müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çiftçimizin mağdur edilmesine müsaade etmeyiz. Sicili bozuk olanların, eli öpülesi çiftçilerimizi istismar ederek siyasi rant devşirmesine izin vermeyiz"