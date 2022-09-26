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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çiftçilerin elektrik faturaları) Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak,...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Çiftçilerin elektrik faturaları) Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çiftçilerin elektrik faturaları) Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini hazineden alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Çiftçilerin elektrik faturaları) Ziraat Bankası, açacağı faizsiz kredinin tahsilini hasat dönemi sonunda yapacak, maliyetinin bedelini hazineden alacak."

Kaynak: AA / Selma Kasap - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Ziraat Bankası Güncel Haberler

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