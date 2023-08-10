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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP ve şürekasının, kentsel dönüşüm projelerine yönelik saldırganlığının gerisinde, iş bilmezlik değil, halk düşmanlığı vardır."

Kaynak: AA / Barış Gündoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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