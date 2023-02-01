Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır." Kaynak: AA / Güncel Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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