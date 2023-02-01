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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin 'Yeter söz milletin' sloganını kullanması) Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır."

Kaynak: AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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