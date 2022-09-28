Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu) İnternet sitelerinde 'tutuklu gazeteci' diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu) İnternet sitelerinde 'tutuklu gazeteci' diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar, demek ki teröristin arkasındalar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin Tutuklu Gazeteciler Raporu) İnternet sitelerinde 'tutuklu gazeteci' diye gösterdikleri raporu hala gezdiriyorlar, demek ki teröristin arkasındalar"
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel