Üye Girişi
Haberi Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli."

Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan YSK Başkanı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title