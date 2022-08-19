Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli." Güncel Kaynak: AA / Ferdi Türkten Recep Tayyip Erdoğan YSK Başkanı Güncel Haberler

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