Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP'nin seçmen listeleri iddiaları) Bana göre YSK Başkanı ve ekibi bunu yargıya taşımalı. Yargıya taşımak suretiyle artık bu adama bedel ödetmeli."
Kaynak: AA / Ferdi Türkten - Güncel