Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Madem koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş...
Güncel Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Madem koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Madem koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar."
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel