Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Madem koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Madem koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar.