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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Madem koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Madem koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(CHP) Madem koltuklarını terk edemiyorlar en azından hatalarıyla yüzleşerek hem kendilerinin hem de milletin hayrına bir iş yapsınlar."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

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