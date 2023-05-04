Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP içindeki gerçekten Cumhuriyetçi, Gazi Mustafa Kemal'in istiklal anlayışına sahip insanlarımızın hassasiyetlerinin nasıl istismar edildiğini biliyoruz."
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel