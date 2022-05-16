Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;(Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor&quot; - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Cezayir ile) Savunma sanayinde atacağımız adımlar önem arz ediyor"

AA - Güncel
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Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un konuşması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi. (4)

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun: "(Türkiye'yle) Özellikle sivil, askeri, deniz endüstrisi alanında da önemli adımlar atmayı düşünüyoruz"

AA / Güncel

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