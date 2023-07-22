Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya gelecek ve akşam yemeği verecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Ordu'da çeşitli etkinliklere katılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki Kayseri'de açılış törenine katılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise İstanbul'da bir açılış programına iştirak edecek. Formula 1 Dünya Şampiyonası Macaristan Grand Prix'sinde sıralama turları yapılacak ve Fransa Bisiklet Turu devam edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile bir araya gelecek, sonrasında heyetler arası görüşme yapılacak. Görüşmelerin ardından Erdoğan, konuklar onuruna akşam yemeği verecek.

(İstanbul/14.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve İş İnsanları ile İstişare Toplantısı'na, Kadın Kooperatifleri Buluşması'na ve Aybastı Perşembe Yaylası Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'ne katılacak.

(Ordu/10.30/13.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Şükriye Yakıcı ve Fatma Çetiner Aile Sağlığı Merkezi ile Kapalı Pazar Yeri'nin açılış törenine iştirak edecek.

(Kayseri/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'ndeki "Deprem Bölgeleri Gönülden Gönüle Kardeşlik Köprüsü Hayır Çarşısı" açılış programına katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 12. ayağı Macaristan Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Pest/17.00) (Fotoğraflı)

2- Fransa Bisiklet Turu'na, Belfort-Le Markstein Fellering arasındaki 20. etap yarışıyla devam edilecek.

(Fotoğraflı)

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