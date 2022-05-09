Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine geri gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 2016'dan bugüne kadar 320 bini...
AA - Selma Kasap - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine geri gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 2016'dan bugüne kadar 320 bini aşmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çeşitli yollarla sınırlarımıza giren ve ülkelerine geri gönderdiğimiz düzensiz göçmen sayısı 2016'dan bugüne kadar 320 bini aşmıştır."
AA / Selma Kasap - Güncel