Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Temel Atma Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır." dedi.

Erdoğan, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenen, "Gelecek 50 Yıla Atılan Temeller", Çelik Kubbe Teslimatları, Tesis Açılışları ve Oğulbey Teknoloji Üssü Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Buradaki konuşmasında Erdoğan, savunma sanayisinde üstünde titizlikle durulması gereken alanların en başında seri üretim konusunun geldiğini, geliştirilen yüksek teknolojili ürünlerin çok daha hızlı, verimli ve yüksek adetlerde üretilmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, ASELSAN'ın ve diğer savunma şirketlerinin son dönemde bu konuya verdiği önemi memnuniyetle takip ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız 280 milyon dolar değerindeki 14 tesisle üretim kapasitemizi ciddi şekilde artırıyoruz. Hizmete aldığımız tesisler arasında hava savunma sistemleri tasarım ofisi, radar üretim ve entegrasyon ilave tesisi, ileri mühendislik malzemeler araştırma geliştirme tesisi, elektro optik sistemler tasarım ofisi, güdümlü mühimmat sistemleri tesisi, Teknopark İstanbul Araştırma Geliştirme Merkezi ve daha birçok kritik altyapı bulunuyor. Bu tesisler, yaklaşık 4 bin kişiye nitelikli istihdam sağlama yanında genç mühendislerimize yeni çalışma alanları açacaktır. Bunların da hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Bugün ayrıca geleceğimizi inşa edecek dev bir yatırımın da temelini atıyoruz. ASELSAN'ın ikinci 50 yılına yakışacak dev bir yerleşkede ilk betonu bugün döküyoruz. Oğulbey Teknoloji Üssü 1,5 milyar dolarlık yatırım büyüklüğüyle son yılların en büyük sanayi yatırımlarından biri olacaktır."

Bu yatırımın, Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayi yatırımı olduğunun altını çizen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Burası ayrıca Avrupa'nın en büyük entegre hava savunma tesisidir. Şunu da özellikle vurgulamak isterim. ASELSAN savunma sanayimizin adeta kalbi durumunda olduğu için bu yatırım tüm sektör için kritik bir eşik olacaktır. Bakınız şu an içinde bulunduğumuz Gölbaşı Yerleşkesi 800 dönüm büyüklüğünde bir alan. Ben 2015 yılında ASELSAN'ın 40. yılında bu yerleşkedeki ilk tesisin açılışını yapmanın gururunu yaşamıştım. O zaman bana bilgi veren arkadaşlarımız, en az 30 senelik büyüme planlarını karşılayacak bir alana kavuştuklarını söylemişlerdi. 10 yıl içinde savunma sanayimiz ve ASELSAN öyle bir büyüme gösterdi ki bugün bu yerleşkenin tamamı dolmuş durumda. Biz de ilgili kurumlarımızla yeni bir yerleşke için gerekli adımları attık. Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir vizyonla 900 futbol sahasından daha büyük 6 bin 500 dönümlük bir alanı ASELSAN'a tahsis ettik."

"Laf üretmiyoruz, icraat yapıyoruz"

Laf üretmediklerini ve icraat yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, burada ASELSAN'dan ikinci bir ASELSAN daha doğduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğulbey Teknoloji Üssü, 585 bin metrekare kapalı alan ve 132 bin metrekare temiz oda, laboratuvar ve üretim alanı ile bölgenin en ileri savunma teknolojileri merkezlerinden biri olacaktır. Bu yatırım ASELSAN'ın seri üretim kapasitesini 2 katından fazla arttırarak ülkemizi sadece bölgesinde değil dünyada da öncü bir konuma taşıyacak.Teknoloji üssünün bir an önce tamamlanması için yürütülen çalışmaların takipçisi olacağım. İnşallah, yoğun bir gayretle 2026'nın ortasında ilk tesisi devreye alacağız. Tabii burada yapacağımız iş betonla demirle çimento ile ilgili bir iş değil. Burada yapacağımız iş teknolojiyle, AR-GE ile tasarımla üretimle ilgili bir iş.

Bu tesisler, gençlerimiz için hayallerinin peşinden koşabilecekleri en yüksek teknolojiler üzerinde çalışabilecekleri bir ortam sunacak. Genel müdürümüz konuşmalarında çok sevindirici bir hususu dile getirdi. Yurt dışından ASELSAN'a dönen mühendislerimizin sayısının nasıl arttığından bahsetti. Teknolojiye yatırım yapmanın işte böyle kıymetli bir tarafı var. Olay sadece para değil, insan, insan, insan. Ana muhalefetin başını çektiği bir kesim bu ülkenin pırıl pırıl gençlerine umutsuzluk, karamsarlık kendi ülkesinden adeta nefret etmeyi aşılarken biz gençlerimize yepyeni ufuklar kazandırıyoruz. Birileri Türk gençliğini soygunculara savunmak için sorumsuzca sokağa boykota ve adeta şiddete çağırırken biz TEKNOFEST gençliği olarak meydanlara çağırıyoruz."

Erdoğan, gençleri milli teknoloji hamlesinin öncüleri olarak gördüklerinin altını çizerek, "Hangi görüşe, fikre, kökene mensubu olursa olsun sınırlarımız içinde ve yurt dışındaki tüm gençlerimizi dünya markası şirketlerimizde Türkiye'nin müreffeh geleceğini birlikte inşa etmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

ASELSAN'ın sadece bir şirket olmadığını, aynı zamanda bir milletin hafızasında derin izler taşıyan destansı bir yolculuğun sembolü olduğunu kaydeden Erdoğan, tam 50 yıl önce 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşanan acı tecrübeleri hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O gün kendi silahını kendi haberleşme sistemini üretemeyen bir milletin nasıl ağır bedeller ödediğini gördük. İşte o gün milletimizin vicdanında bir kıvılcım çaktı ve o kıvılcım 1975'te kurulan ASELSAN ile dev bir meşaleye dönüştü." dedi.

Bir avuç idealist mühendisin 50 yıl önce mütevazı imkanlarla attığı adımın bugün 11 araştırma geliştirme merkezine ve 12 bin 500'den fazla çalışana, dünyanın en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri haline geldiğine dikkati çeken Erdoğan, Türk ordusunun ihtiyaçlarının yüzde 80'lere varan oranda yerli sistemlerle karşılandığını vurguladı.

"Diplomatik etkinliğimizi artırıyoruz"

Erdoğan, yerli savunma sistemleri sayesinde yurt dışına gidecek büyük bir kaynağın Türkiye'de kalmasının sağlandığını belirterek, "Sistemlerimizi dost ve müttefiklerimizin de kullanımına sunuyor, diplomatik etkinliğimizi artırıyoruz. Geçtiğimiz yıl sektörde 7 milyar doları aşan bir ihracat gerçekleştirdik.Bu senede oldukça iyi gidiyoruz." dedi.

Savunma ve havacılık ihracatının geçen ay, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,9 artışla 989,6 milyon dolara ulaştığını hatırlatan Erdoğan, ocak-temmuz döneminde toplam ihracatın yüzde 38,6 artarak 4 milyar 591 milyon dolara yükseldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yakaladığımız ivmeyi dikkate alınca birkaç sene içinde inşallah, 20 milyar dolar seviyesini yakalayacağımıza inanıyorum. Ülke olarak ekonomideki istiklal savaşımızı da kazanmak için yüksek katma değerli ürünleri geliştirmeli ve dünyaya ihraç etmeliyiz." diye konuştu.

"ASELSAN'a güveniyoruz"

Bugün bir çok Avrupa ülkesinin savunma sanayinin öneminin yeniden farkına vardığına dikkati çeken Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllarca 'Savunma sanayi ölü yatırım' tezini dillendirenler, 'Bugün nasıl biz de bu yarışta yerimizi alırız' telaşıyla adeta kendilerini paralıyor. Biz ise hamdolsun daha rahatız. Eksiklerimiz yok mu, var. Onları da süratle tamamlıyoruz. İşte bugün burada olduğu gibi kendimizi sürekli geliştiriyoruz. Doğru yoldayız, iyi durumdayız. İnşallah, daha da iyi olacağız. İnsanımıza, gençlerimize, mühendislerimize güveniyoruz. ASELSAN'a güveniyoruz. Bütün şirketlerimize güveniyoruz. Savunma sanayimizin bize çok daha mutlu çok daha gururlu günler yaşatacağını biliyoruz. İşte bu tören, bu inancımızı daha da sağlamlaştırdı."

Erdoğan, Türkiye'de umut verici gelişmelerin olduğunu ve olmaya da devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugün açılışını yaptığımız tesisler, teslimatını gerçekleştirdiğimiz sistemler ve temelini attığımız Oğulbey Teknoloji Üssü, hiç şüphesiz Türkiye'nin geleceğine bıraktığımız çok değerli miraslardandır. Bundan 50 yıl önce hayal bile edilemeyen imkanları bugün kendi mühendislerimiz, işçilerimiz, kendi evlatlarımız gerçeğe dönüştürüyor. İnşallah, önümüzdeki 50 yılda da Türkiye, sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, teknolojisiyle dünyaya yön veren bir ülke olacaktır.

ASELSAN, inanıyorum ki bu yolda en fazla katkıyı sunan kurumlarımızdan birisi olacaktır. Çelik Kubbe teslimatlarının, yaptığımız açılışların ve yeni Oğulbey Yerleşkemizin ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu projelerde emeği geçen Milli Savunma Bakanlığımıza, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, ASELSAN'a ve tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye Yüzyılı'na yakışan bir vizyon ortaya koyan ASELSAN yönetimini, mühendislerimizi, teknisyenlerimizi gönülden tebrik ediyor, nice 50 yıllar diliyorum."

Programdan notlar

Erdoğan, tören öncesinde hava savunma sistemi Çelik Kubbe'ye ait unsurları inceledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'den 47 araçtan oluşan Çelik Kubbe'ye ilişkin bilgi alan Erdoğan, Çelik Kubbe unsurları önünde fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, daha sonra ASELSAN Botanik Bahçesi'ndeki fidanları suladı.

Programda, açılışı yapılacak tesislerin videosu ve ASELSAN 50. Yıl Filmi gösterildi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılış ve temel atma töreni öncesi dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün tarafından Çelik Kubbe unsurlarının pirinç üzerine hat sanatı şeklinde işlenmesiyle hazırlanan Çelik Kubbe miğferi ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol tarafından, Çelik Kubbe'yi yansıtan seramik sanatçılarca çalışılan ve çelik materyalden oluşan hediye takdim edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasının ardından Oğulbey Teknoloji Üssü'nün temel atma töreni gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler açılışı yapılacak yeni tesislerin kurdele kesimini yaptı.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti genel başkan yardımcıları, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Ercümend Arvas ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı.

