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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, iki lider arasındaki görüşmede, Türkiye ve Çekya arasındaki ilişkilerin yanı sıra Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik sürecinin ele alındığı bildirildi.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Çekya Güncel Haberler

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