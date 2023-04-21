Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek"