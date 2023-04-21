Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek"
Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı?— Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023
Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel