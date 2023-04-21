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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cebinde parası olmayan vatandaşımız bile devletin vereceği katkıyla, kendi payına düşen kısmı uygun şartlarda borçlanarak güvenli yuva sahibi olabilecek"

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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