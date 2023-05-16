Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarının aktarılmasına ilişkin eleştirilerle ilgili, "Gerek YSK gerekse Anadolu Ajansı görevini başarıyla yerine getirmiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarının aktarılmasına ilişkin eleştirilerle ilgili, "Gerek YSK gerekse Anadolu Ajansı görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bunlar kendi çapsızlıkların, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır." dedi.

Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni kabinenin nasıl şekilleneceğine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, kurulacak kabinede birçok özelliğin aranması gerektiğini belirterek, mevcut kabinenin, süreç içerisinde büyük bir sınav verdiğini söyledi.

Yeni dönemin biraz daha farklı olacağını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda o çalışmaları yaptım, yapıyorum ve güçlü bir kabineyle, yeni dönemde mevcut eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah Türkiye Yüzyılı'nı güçlendirerek yola devam etmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.

Dünyada bütün ülkelerle bir kucaklaşma siyasetini bugüne kadar yürüttüklerini belirten Erdoğan, "Bir ülkeyi yanıma çekeyim, öbür ülkeyi yani CHP'nin yaptığı gibi Rusya'ya meydan okuyayım, böyle bir şey bizim kitabımızda yok." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, ABD, Çin ve bütün Batı dünyasıyla devamlı irtibat halinde olduklarını aktaran Erdoğan, "Benim bir Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak dargın, küskün olduğum dünyada neredeyse lider yok. Hepsiyle görüşmelerimi en güzel şekilde yaptım, yapıyorum. Bundan sonra da aynı şekilde yapacağım. Ülkemin menfaati çünkü burada. Siz bir ülkeyi bir kenara attığınız zaman kaybedersiniz, kazanmazsınız. Hep benim aklımda Japonların güzel bir atasözü var; 'İplikle de olsa aranızdaki bağı koparmayın. Olur ki bir gün lazım olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 49,5 çok önemli destek, sizin açınızdan önemli bir güven. Fakat 28 vekil kaybettiniz. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? " sorusu üzerine, seçim sonucuna göre Cumhur İttifakı olarak 322 vekile ulaştıklarını ve çoğunluğu sağladıklarını, muhalefette böyle bir çoğunluğun söz konusu olmadığını dile getirdi.

Halkın kendilerine gösterdiği teveccühün çok net bir şekilde görüldüğünü söyleyen Erdoğan, "Partimde maalesef bir düşüş, partimizin milletvekillerinde az da olsa bir eksiklik söz konusu. Bunun üzerinde, şu anda teşkilat başkanlığımız dün yaptığımız toplantıdan sonra bugün bir araya geldiler, çalışıyorlar. Nerede ne tür eksiklerimiz oldu, bu eksiklerimizi de gidermek suretiyle inşallah önümüzdeki döneme başta yerel seçimler olmak üzere hazırlığımızı yapmamız lazım. Yani iç muhasebemizi yapacağız, buna göre de gereken adımları atacağız." sözlerine yer verdi.

"Kılıçdaroğlu, deprem bölgesinde 'Evleri ücretsiz yapacağım, bedava vereceğim size.' dedi. Buna rağmen o insanlar onu değil de sizi tercih etti. Bunun nedenini nasıl yorumluyorsunuz?" sorusuna Erdoğan, 6 Şubat'ta insanlık tarihinin en büyük doğal afetlerinin yaşandığını ve 50 binin üzerinde insanın hayatını kaybettiğini hatırlattı.

11 ildeki 14 milyon insanın depremlerden doğrudan etkilendiğini dile getirerek, afetin ardından devletin tüm imkanlarını seferber ettiğini, ilk günlerde kimi illerde yaşanan sıkıntıları süratle giderdiklerini belirten Erdoğan, "Fakat muhalefet, özellikle ana muhalefet bir şeyler söylüyor da bugüne kadar yaptıklarına benim milletim bakıyor. Bu verdiği sözleri bugüne kadar tuttu mu?" dedi.

Muhalefetin yönettiği yerel yönetimlerde verilen sözlerin tutulmadığını ifade eden Erdoğan, "Bunlar, 'ücretsiz otobüs, traktör' dediler, böyle bir traktör falan verilmedi. Öbür tarafta 'süt' dediler verilmedi. Yani verdikleri hiçbir sözü bunlar tutmadılar. İstanbul'da da Ankara'da. İstanbul, Ankara, İzmir bunlar Türkiye'nin adeta özetinin özeti." diye konuştu.

-"Bunlar deprem turisti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendilerinin ise hangi sözü verdilerse tuttuklarını, yapamayacakları hiçbir söze vermediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ben bunlara 'deprem turisti' diyorum. Bunlar şimdi deprem yerlerine turist gibi gittiler, herhangi bir şey yok, herhangi bir destek yok, döndüler. Ben de aynı yerlere gittim, Antalya yangınında Manavgat'ta falan. Orada yaşlı bir amca, 'Benim traktörüm vardı, şimdi bu traktörüm yandı. Benim halim ne olacak?' dedi. Ben kendisine 'Amca senin traktörün bu hafta gelecek.' dedim ve kendisine traktörünü o hafta gönderdim. Aynı şekilde yine orada bir kişi 'Benim halim ne olacak?' dedi. Meğerse o arkadaş da CHP'liymiş. Dedim ki 'Bak biz şimdi buradaki bütün konutları süratle yapacağız. Sen de bu konutuna inşallah yerleşeceksin.' Konutları yapıp, teslim ettikten sonra teslime gittim ve yanıma sokuldu, 'Ben sizin o söylediğinize inanmıyordum.' dedi. Sonra kulağıma eğildi, 'Ben aslında CHP'liydim. Ama şimdi ne olur benim eve gel.' dedi. 'Ama şimdi yandaki eve söz verdik. Gideceğim eve sen de gel, ne hazırlamışsa yenge hanım onu da oraya getir.' dedim."

Deprem bölgesinde köy evlerinin süratle yapılıp teslim edildiğini hatırlatan Erdoğan, bu nedenle depremzedelerin de "Bunlar söz verdiği zaman yapar. Söz verdiği zaman yerine getirir. Traktörse traktör, konutsa konut." dediğini aktardı.

Deprem sonrasında Hatay'daki Defne Hastanesini 3 ayda inşa edecekleri söylediklerini hatırlatan Erdoğan, "Hemen çıktı bir tanesi, 'Neye göre yapıyorsun?' dedi. Şimdi bunlar inşaat mühendisi veya müteahhit değil ki. Anlamaz bu işten. Bunlar yalan üzerine bir şey bina ediyorlar. Biz Kovid-19 döneminde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda Profesör Doktor Murat Dilmener Hastanesini yaptık, 1006 odalı. Üç ayda biz orayı bitirdik." ifadelerini kullandı.

Defne Hastanesinin yapımına ilişkin bilgi veren Erdoğan, hastanenin depreme sağlam şekilde inşa edildiğini vurguladı.

-"Gençlerimizin teveccühü bizden ve Cumhur İttifakı'ndan yana oldu"

Yurt dışı oyları ve genç seçmenlere ilişkin soruyu cevaplayan Erdoğan, yurt dışında bir milyon 800 bine yakın oyun kullanıldığını, kendisine bir milyondan fazla oy verildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gurbetçilerin 21 yıl içinde Türkiye'deki değişimi çok iyi anladığını, kendilerinin de 21 yılda attıkları adımlarla yurt dışındaki vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadıklarını anlattı. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bulundukları ülkelerde oy kullanma hakkından mavi karta, araçtan, askerliğe, emeklilikten diğer konulara birçok adımı onlar için attık. Yabancı karşıtlığı ve İslam düşmanlığıyla mücadelede onların yanında olduk. Devletimizin gücünü onlara hissettirdik. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bütün bunları görerek, bilerek, inanarak 28 Mayıs'ta ben inanıyorum ki büyük bir katılımla sandığa gideceklerdir. Ben gitmelerini özellikle rica ediyorum çünkü onlara gerçekten çok güveniyorum."

İlk turda elde edilen başarıda gençlerin çok büyük bir payının olduğunu ifade eden Erdoğan, "Kolay değil, 6 milyon genç oy kullandı. Gençlerimizin teveccühü bizden ve Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. Siyasi hayatının tamamında gençlerle yol yürümüş bir siyasetçiyim. 30 yaştan 18 yaşa oy kullanma ve tüm bunlarla beraber özellikle seçme ve seçilmeyi 18'e indirme noktasında attığımız adımlarla gençlerimizi motive etmiş, onların önünü açmış bir siyasetçiyim." diye konuştu.

"Kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarıyla ilgili spekülasyon yapıldığının belirtilmesi ve muhalefetin sonuçların aktarılmasına ilişkin eleştirilerinin hatırlatılması üzerine de şunları söyledi:

"Bütün bunlar klasik CHP ve bay bay Kemal davranışıdır. Milleti aldatma çabalarına seçim gecesi bile ne yazık ki ara vermediler. Yalan söylemeden duramıyorlar. Bunları yalanı huy edinmiş bir yapı olarak değerlendiriyorum. Sabah yalan, akşam yalan. Bizim önde olduğunuzu bal gibi bildikleri halde Sayın Kılıçdaroğlu ve şürekası, 'Öndeyiz, kazandık' açıklamaları yaptılar. Kendi seçmenlerini dahi aldatmaktan utanmıyorlar. Gerçek neticeler ortaya konduğunda da yüzleri kızarmıyor. Gerek YSK gerekse Anadolu Ajansı görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bunlar, kendi çapsızlıkların, beceriksizliklerine kılıf bulma çabalarıdır. Milletimiz bunlara gereken cevabı inşallah 28 Mayıs'ta bir kez daha verecektir. Ben buna inanıyorum."

(Sürecek)