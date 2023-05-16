Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (4)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı ama şimdi ikinci en güçlü anketi, nihai anketi 28 Mayıs'ta yine milletim yapacak." dedi.

Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir soru üzerine Erdoğan, "Hep söyledim, yine söylüyorum, biz kazanınca bu ülkede kimse kaybetmeyecek. Bu iki kere iki dört." mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meclis başkanlığı için aklında bir isim olup olmadığı da soruldu.

En yaşlı üye sıfatıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile süreci geçireceklerini, bugün yaptıkları görüşmede de bunu konuştuklarını belirten Erdoğan, "Zaten hak onun. Hak da onun olduğuna göre inşallah hayırlısıyla bu adımı atmış oluruz. Devlet Bey'in o adeta devlet anlayışı içerisindeki suhuletiyle, sükunetiyle bu süreci atlatır ve Meclis başkanlığı seçimlerini de rahatlıkla inşallah geçirmiş oluruz." diye konuştu.

"Kılıçdaroğlu, CHP seçmenine elbette bir açıklama yapacaktır"

"AK Parti'den kopan bazı isimlerin CHP listelerinden Meclise girmesi size ne hissettirdi? Sizinle hareket edebilirler mi? Bu tür beklentileriniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, her şeyden önce bunların hiçbirini siyasi ahlak açısından doğru bulmadığını söyledi.

Erdoğan, "Artık bu bir yol ayrımıydı. Bu ayrım olmuştur ve bu iş bitmiştir. Öyle bir derdimiz de yok. Şimdi onlar tamamen CHP'nin kendi meselesidir. Şu anda oluşturdukları partilerin kendi iç meselesidir. Bizim buradaki şeyimiz öncelikle siyasi ahlak noktasında ortaya konulacak ferasettir. Bu ferasetle bu ülkeye faydalı olabiliriz. Aksi takdirde faydalı olamayız. Kılıçdaroğlu, bu konuda CHP seçmenine elbette bir açıklama da yapacaktır. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bu bizim işimiz değil. Biz kendi işimize bakıyoruz." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarıyla yol yürümeyi sürdürdüklerini, birlikte kararlı bir şekilde ülkeye nasıl hizmet edeceklerini bugün liderlerle yaptığı görüşmelerde de konuştuklarını aktaran Erdoğan, belirledikleri yol haritasıyla yüzüncü yılın adımlarını atacaklarını anlattı.

Erdoğan, "İttifaktaki partilerden kabinede yer almak isteyen var mı?" sorusuna ise "Bizim ittifakımız pazarlık esasına göre değil ilke birliğine göre şekillenir." yanıtını verdi.

"Belki kendisi de hiçbir şeyi beklemeden kararını vermiş olur"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımladığı ve önündeki masaya vurarak "Buradayım." ifadesini kullandığı görüntülerle kime mesaj verdiği sorulan Erdoğan, şunları söyledi:

"Ben CHP'li olmadığıma göre mesaj bana değil. Onlara (CHP) veriyor mesajı. Tabii kaybetmenin sorumluluğunu hiçbir zaman Kılıçdaroğlu üzerine almaz. Masa arkadaşlarına laf söylemek yerine hıncını orada masadan alıyor. Kılıçdaroğlu koltuğunu kaybetme korkusu yaşayınca mutfaktan çıkıp makama geçmiş. Her seçimden sonra CHP'de biliyorsunuz karışıklık çıkması gelenektir. Kılıçdaroğlu şimdiden parti içindeki muhaliflere kendine göre gözdağı veriyor. Ama ben öyle görüyorum ki şu anda 28 Mayıs'tan sonrası önemli. Kılıçdaroğlu'na kendi partisi de 28 Mayıs'tan sonra gereken cevabı verecektir. Bütün bu saldırganlığın nedeni bunu hissetmiş olmasıdır. Her şey olabilir. Belki kendisi de hiçbir şeyi beklemeden kararını vermiş olur."

Kamuoyu araştırma şirketlerinin seçim öncesi yayımladıkları anketlerde yanıldıkları hatırlatılan ve buna ilişkin değerlendirmeleri sorulan Erdoğan, "Bütün bu anketler görüldüğü gibi iflas etti. Sahte bir anket pazarı kuruldu. Esas anketi 14 Mayıs'ta milletim yaptı ama şimdi ikinci en güçlü anketi, nihai anketi 28 Mayıs'ta yine milletim yapacak. Milletimin yapacağı bu anketle de artık üzerinde tartışma, şu, bu yapılmayacak bir netice ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"CHP anketlerin, biz ise sandığın partisi olduk"

Siyasi hayatı boyunca anket araştırmalarına önem veren bir lider olduğu anımsatılan ve bu seçim öncesi sonuçlara yakın bir anket sunan olup olmadığı sorulan Erdoğan, 11 ilde yaşanan depremin anket çalışmalarını altüst ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu anketçiler de o pazardan nasibini almak için yalan da olsa, dolan da olsa her yere bir pazarlama yapmak suretiyle partileri şöyle koltukların altına alarak oradan maişetlerini temin etme yoluna gittiler. Ben arkadaşlarıma yine söyledim. Dedim, 'Ben bunların hiçbirine inanmıyorum. Ben meydanlara inanıyorum. Meydanların dili benim için en önemli ankettir ve en iyi anketi millet sandıkta yapacak.' demiştim. Milletimiz hizmet ve eser siyasetinin en iyi hakemidir. CHP, anketlerin partisi olmuştur. Biz ise sandığın partisi olduk. Biz, hakikatin tarafıyız, CHP ise yalanın tarafıdır."

"Büyük Türkiye Yüzyılı bizim en büyük müjdemiz"

"İçinizden şu iş birinci turda bitseydi, 0,5 çok az bir oy dediğiniz oldu mu?" sorusu üzerine Erdoğan, "Doğru, geçmez olur mu? Ama balkondan 'milletimin kararı başımın gözümün üstüne' dedim." cevabını verdi.

28 Mayıs'tan önce yeni bir müjde verip vermeyeceğine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Benim vatandaşıma en büyük müjdem her zaman söylediğim gibi büyük Türkiye Yüzyılı. Bizim en büyük müjdemiz." ifadesini kullandı.

Seçim beyannamesini bütünüyle hayata geçirmenin kendileri için en önemli adım olacağını dile getiren Erdoğan, "Bizim, Türkiye Yüzyılı'nı 85 milyon hep beraber inşa etme çağrımız var. İstiyoruz ki bu kutlu binada herkesin harcı olsun. Açıkladığımız bu seçim beyannamemiz var. Bunu halkımızla yazılı, görsel bütün bu medyalar vasıtasıyla paylaşıyoruz. Dolayısıyla burada gerek mesleğine, yapısına göre katkısı olabilecek çok insan var. Onun için tüm vatandaşlarımızın, bu vizyona katkı ve desteğini bekliyorum. Bu süreç içerisinde de onu yine gerek sizler vasıtasıyla gerek yazılı medya vasıtasıyla paylaşmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Oy verme işlemi sırasında önündeki kişiyle arasında geçen diyaloğun sorulması üzerine Erdoğan, gencin kendisine sırasını vermek istediğini ancak bunu kabul etmediğini belirtti.

Erdoğan, "Öyle şeyler var ki. Torunum yanımda, ben yanağını okşuyorum, hemen malum gazetelerden bir tanesi: 'Çocuğun yanağına vurdu'. Bu çocuk benim torunum. 'Dede, ben de geleyim mi?' dedi. 'Gel oğlum.' dedim, onu da aldım yanıma. Orada yanağını okşuyorum, 'çocuğun yanağını tokatladı'. Kimler olduğunu anlayın. Ondan sonra öğrenince benim torunum olduğunu, verdikleri başlık şu: 'Erdoğan oy kullanmadan önce bir çocuğa tokat attı.' Bu, dezenformasyon. Yalan işte bu düzeyde. Onun için biz bu yasayı çıkardık." diye konuştu.

28 Mayıs seçimine ilişkin hangi "manşeti" atacağı sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm seçmenlerin birinci turda olduğu gibi sandığa gitmesi gerektiğini belirtti ve "Atılabilecek başlık, onların sandıkları bu şekilde önemsemesiyle (Büyük Türkiye Zaferi İçin Herkes Sandığa)." dedi.

(Bitti)