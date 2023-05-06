Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (5)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin, "Bugün itibarıyla inşa sürecine başladığımız konut sayısı 125 bini, bilfiil temeli atılan konut sayısı da 59 bini buldu. Aynı şekilde iş yerlerinin ve sosyal alanların yapımlarını da sürdürüyoruz. Sadece konut yapmıyoruz, çok kapsamlı bir şehircilik hamlesini hayata geçiriyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVNET canlı yayınında soruları yanıtladı.

"Aileyi korumak, gençleri korumak için bir yasal düzenleme olacak mı?" sorusu üzerine Erdoğan, bunun için anayasa değişikliğini teklif olarak getirdiklerini, çünkü ailenin kendileri için olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.

Milletin bunu çok iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, CHP'nin, İYİ Parti'nin, HDP'nin, LGBT'ci olduğunu söyleyerek, "Bunun yanında bazı küçük partiler de var. Onlar da LGBT'ci. Eğer değillerse çıksınlar açıklasınlar. Ama AK Parti, asla LGBT'yi semtine uğratmaz, Milliyetçi Hareket Partisi uğratmaz. Cumhur İttifakı böyle bir şeyi asla semtine uğratmaz." diye konuştu.

"Çünkü aile bizim kutsalımızdır" diyen Erdoğan, güçlü milletlerin, güçlü ailelerden oluştuğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Eğer güçlü aileniz yoksa güçlü bir millet kuramazsınız. Toplumumuzun bel kemiği aileyi, gözümüzün nuru evlatlarımızı LGBT gibi sapkınlıklardan korumak bizim için esastır. Aynı zamanda aileyi güçlendirmeyi de kendimize sorumluluk addediyoruz. Türkiye'de aile ismiyle bir bakanlığı biz kurduk. Sosyal yardım programlarımızın ana gayesi hep aile kurumunu ayakta tutmak olmuştur. Şimdi yeni bir adım daha atıyoruz, bu doğrultuda yapılacak çalışmaların finansmanı için Aile ve Gençlik Bankası kuruyoruz. 'Sayın Başkan, bu nereden çıktı'. Yıllarca önce Başbakanlığım döneminde bir Norveç seyahatinde Norveç Başbakanıyla, onların biliyorsunuz petrol rezervleri falan çok çok güçlü... 'Yüzde itibarıyla buranın gelirinin yüzde 25'ini biz gençliğin geleceğine yönelik rezerv olarak kullanıyoruz. Bu başka bir yerde kullanılmazdı'. Şimdi biz de Aile ve Gençlik Bankası'nı bunun için kuruyoruz. İşte diyelim ki Gabar'da çıkan petrol. Öbür tarafta doğal gaz. Bütün buranın gelirinin belli bir bölümünü biz bu bankada rezerv edeceğiz. Buradan ailelere, buradan gençlere, bu banka üzerinden ev hanımlarına ve gençlerimize destekler vereceğiz. Ev hanımlarımızı, sigorta primlerinin 3'te 1'ini ödeyerek emekli edeceğiz."

Erdoğan, her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışanın olmasını sağlayacaklarını belirterek, kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

Hayata geçirecekleri gelir tamamlayıcı aile destek sistemiyle hiçbir hanenin gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmemesini temin edeceklerini vurgulayan Erdoğan, "Gençlerimizin evlenmelerini, yuva kurmalarını kolaylaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere 2 yılı geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz." bilgisini paylaştı.

Hayata geçirecekleri Aile Koruma Kalkanı Programı'nın da son derece önemli olduğuna işaret eden Erdoğan, "Gençliğimiz üzerinde emelleri olanlara, aile yapımızı bozarak Türkiye'yi çökertmek isteyenlere, fırsat vermeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Çok kapsamlı bir şehircilik hamlesini hayata geçiriyoruz"

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin etkilediği 11 ildeki inşa ve ihya çalışmalarına da değinen Erdoğan, depremin öncelikli gündemleri olmaya devam ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu arada enkaz kaldırma çalışmalarında diyebilirim ki artık sona geliyoruz. Ama kalıcı konutların yapımında da işte şu yoğun konut yapımları da devam ediyor. Şu anda TOKİ'nin yapmakta olduğu konutları da görüyoruz. Şimdi TOKİ'ye de kafayı takmış bay bay Kemal. İşte başındakini alacakmış, TOKİ'yi kapatacakmış, işte bizden önce TOKİ çok daha fazlasıyla konutlar yapmış. Biz geldiğimizde 30 bin şimdi ise bu konut sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı. Kılıçdaroğlu sen kendinde misin? Nereden nerelere geldik. İstanbul'a Belediye Başkanı oldum, KİPTAŞ'ı biz sıçrattık. Şu anda sen KİPTAŞ'la İstanbul'da acaba ne yapıyorsun? Nerede ne yaptın? Kaç konut yaptın? Bunu söyle. Yok."

6 Şubat depremlerini yaşayan illeri ayağa kaldırma çalışmalarının sürdüğünü anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buralarda insanımız için 650 bin konut ve köy evi yapacağız. Bunların 319 binini bir yıl içinde inşallah bitireceğiz. Ama o kadar hızlı çalışıyoruz ki 2 ay içinde tamamladığımız köy evleri oldu. Gittim, teslimatlar yaptım. Bunların vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla inşa sürecine başladığımız konut sayısı 125 bini, bilfiil temeli atılan konut sayısı da 59 bini buldu. Aynı şekilde iş yerlerinin ve sosyal alanların yapımlarını da sürdürüyoruz. Sadece konut yapmıyoruz, çok kapsamlı bir şehircilik hamlesini hayata geçiriyoruz. Bu çalışmalarımız elbette tüm ülkemizi de kapsıyor."

" Deprem, siyaset üstü bir meseledir"

Ülkenin hiçbir yerinde depreme dayanıksız bina bırakmamakta kararlı olduklarını ve bunun için de yoğun bir şekilde zemin etütlerini yaptıklarını belirten Erdoğan, "Bu zemin etütleriyle beraber inşallah İstanbul'da 5 yılda 1,5 milyon konutu dönüştüreceğimiz büyük bir adım attık." dedi.

Erdoğan, bu kapsamda Yarısı Bizden Kampanyası'nı başlattıklarını anımsatarak, İstanbul'dan başlayarak risk içindeki evini kentsel dönüşümle güçlendirenlerin maliyetinin yarısını, devlet olarak kendilerinin karşıladığını anlattı.

Kentsel dönüşümde kira yardımını da 5 bin 250 liraya yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, ayrıca 10 bin 500 lira da taşınma yardımı yaptıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları dile getirdi:

"Yarısı Bizden Kampanyası'nda şimdiye kadar 533 bin bağımsız birim için 104 bine yakın başvuru yapıldı. Tabi bizim önceliğimiz, yerinde dönüşümü sağlamak. Ama diyelim ki hak sahibi vatandaşımız rezerv alanındaki konutlardan faydalanmak istiyor, bu sefer de mevcut binasının değerini rezerv alanından tercih ettiği konutun değerinden düşeceğiz. Devletimiz hem maliyetinin yarısını karşılayacak hem de uygun oranlarda kredi desteği verecek.

Bütün bu adımları atarken, tabi muhalefet hep karşı çıkıyor. Nerede bir kentsel dönüşüm yapacak olduk, hemen engelleme girişimleri başlattılar. Öyle veya böyle biz yolumuza devam edeceğiz. 21 yılda ilan ettiğimiz 279 riskli alan kararına 800'ü aşkın dava açtılar. Popülizm yapmaya gelince onlardan iyisi yok. Ama iş icraata gelince de ortada yoklar. Şehirlerimizi afetlere hazırlamak, popülizm yapılacak bir mesele değil. Deprem, siyaset üstü bir meseledir. Biz buna böyle bakıyoruz, adımlarımızı buna göre atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz."

(Bitti)