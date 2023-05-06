Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri, bay bay Kemal ve avanesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumdalar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 9 gün kaldığı anımsatılarak tabloyu nasıl gördüğünün sorulması üzerine Erdoğan, hafta içi Karadeniz'de olduğunu belirterek, meydanlarda muazzam bir coşku olduğunu ifade etti. Erdoğan, "Bu coşku bugün adeta pik yaptı. Van öyleydi, hele hele Erzurum benim siyasi hayatımda görmediğim bir coşkuyla bizi karşıladı. Sadece meydan değil havalimanından meydana gidene kadar yolun sağı, solu, her yönüyle otobüs yol almakta zorlanıyordu." diye konuştu.

Rize, Trabzon, Ordu ve Samsun'da da vatandaşların coşkusunun tavan yaptığını bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyetin verdiği rakam, Samsun'da 120 binin üzerindeydi, bugün Erzurum 130 bin civarındaydı. Böyle bir aşk, böyle bir heyecan var. Pazar günü de inşallah İstanbul mitingimizi yapacağız. Yarın Kayseri, Mersin mitinglerimiz var. Oralardaki vatandaşlarımla kucaklaşacağız. Seçime kadar da yoğun bir tempoyla mitinglerimize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gittikleri her yerde kendilerini büyük bir teveccühle karşılayan vatandaşlara teşekkür eden Erdoğan, vatandaşların 14 Mayıs'ı dört gözle beklediklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"14 Mayıs seçimi, tarihi bir dönüm noktası olacak. 14 Mayıs'ı yeni atılımlar yapacağımız Türkiye Yüzyılı'nın bir miladı olarak görüyoruz. Bu seçimlere sadece biz değil tüm dünya ayrı bir önem veriyor. Türkiye ile hesabını kapatamayanlar da 14 Mayıs'a gözünü dikmiş vaziyette. PKK'sından FETÖ'süne terör örgütleri, bay bay Kemal ve avanesinin 14 Mayıs için kendilerine verdiği umuda bel bağlamış durumdalar. Ne diyorlardı? 'Seçimi kazanacak bir adayla çıkmak lazım.' Şu anda tabii onu bir kenara koydular. Seçimi kazanıp kazanmaması artık önemli değil, önemli olan kiminle seçime gireceğiz? PKK'sından FETÖ'süne derken bakıyorsunuz Kandil destek veriyor. Kandil'in dışındaki bütün terör örgütünün başları destek veriyor.

Tabii bunlar benim milletimin bir kenara koyacağı durum değil. 14 Mayıs'ta da gereken cevabı verecek. Bu bitmedi, Batılı medyada işi gücü bırakmış Türkiye'deki seçimleri ana gündem maddesi haline getirmiş durumda. Sürekli bay bay Kemal'i pohpohluyorlar. Niye? Sebebi ne? Türkiye'yi Batı'ya teslim etmeye söz verdiler. Batı'dan aferin almak için BBC'ye, 'Batı'yla ilişkileri öncelik haline getireceğiz.' diye demeç vermiş. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu çok açık bir şekilde Türkiye'nin değil, Batı'nın çıkarlarını öncelikli hale getireceğiz mesajıdır. Biz bu ülkeyi siyasi ve ekonomik prangalarından kurtarmak için bugüne kadar çok mücadele verdik ve hamdolsun netice de aldık. Şimdi bu bay bay Kemal birilerine 'Biz Türkiye'yi yine size bağımlı hale getireceğiz.' diyerek kendi aklınca göz kırpıyor."

"Milleti namerde biz muhtaç etmediğimiz için 'Erdoğan gitmeli.' diyorlar"

İngiliz The Economist dergisinin "Erdoğan gitmeli" diye haber yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erdoğan gitsin diye uğraşanlar kimler? Terör örgütleri, tefeciler, emperyalistler, bu milleti namerde biz muhtaç etmediğimiz için 'Erdoğan gitmeli.' diyorlar. Maşa olarak kullandıkları terör örgütlerine nefes aldırmadığımız için 'Erdoğan gitmeli.' diyorlar. Bu teröristlerden şu anda Avrupa'da olanlar var mı? Bunlar oralara barındılar mı? Oralarda saklanıyorlar mı? Saklanıyorlar. IMF üzerinden bu ülkeye vurdukları prangaları söküp attığımız için 'Erdoğan gitmeli.' diyorlar. Peki kim gelsin istiyorlar? Tam da bunların tersini vadeden bay bay Kemal gelsin istiyorlar. Milletim bunların hesabını inşallah 14 Mayıs'ta çok güzel bir şekilde soracak."

Muhalefetin ülkeye, millete değil de iktidara gelmesi için kendisine destek vadeden güçlere hizmet ettiğini söyleyen Erdoğan, "Hep söylüyorum; 14 Mayıs seçimleri yerli ve milli Cumhur İttifakı ile koalisyon ve kaos masası arasında geçecektir. 14 Mayıs, büyük ve güçlü Türkiye hayali kuranlar ile birilerinden 'aferin' almak için takla üstüne takla atanlar arasında geçecektir. 14 Mayıs teröristleri inlerinde yok edenler ile teröristlerle kol kola yol yürüyenler arasında geçecektir. ve yine 14 Mayıs, Ayasofya'yı özgürlüğüne kavuşturanlar ile kutsallarımıza hakaret edenler arasında geçecektir. Ben milletime güveniyorum. Vatandaşım kutsalına el sürdürmeyecek, terörist sevicilere bu ülkeyi emanet etmeyecektir." diye konuştu.

"İstanbul benim aşkımdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazar günü yapacağı İstanbul mitingine ilişkin soru üzerine şunları kaydetti:

"Malum hep söylerim İstanbul benim aşkımdır. Siyasete İstanbul'da başladım ve yine İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptım. İstanbul'u biz susuzluktan kurtardık. Çöp, çukur, çamur belalarından kurtardık. Peki İstanbul'u kimden aldık? CHP'den aldık. Benden önce orada CHP vardı. İstanbul'u milletimiz bize teslim etti ve İstanbul ondan sonra farklı bir İstanbul haline geldi. Basit bir örnek vereyim. Haliç'in halini bilirsiniz. Haliç, kokudan geçilmezdi. Ama biz o Haliç'i temizledik ve Alibeyköy'deki devasa bir taş ocağına Haliç'ten bütün dip çamurlarını pompayla aktardık. Yaklaşık 9,5 kilometre bir mesafeydi.

Şu anda orası yaklaşık 500 bin metrekarelik alan haline geldi ve şimdi çocuk oyun parkları var. O duruma getirdik. Haliç'teki koku gitti. Şimdi mevcut CHP'li Belediye Başkanı göreve geldi, maalesef Haliç tekrar kokmaya başladı. Çünkü bizim yaptığımız o operasyonu bu geri döndürdü. Tabii bizim bu operasyonumuz sıradan değildi. Biz aynı zamanda Boğaz'ın suyunu da Haliç'e aktardık. Haliç'e o suyu aktarmakla oradaki o dönüşümü sağladık. Dolayısıyla da Haliç'in suyunu temize döndürmek suretiyle Haliç çok daha farklı bir hale geldi. Yine İstanbul'da göreve geldiğimizde doğal gaz kullanım miktarı 50 bin civarındaydı ama biz bunu 1 milyon 200 bine getirdik."

"Bodrum'da yaşamak pek huzur vermez"

Yapılan çalışmaların İstanbullulara huzurlu bir yaşam getirdiğini söyleyen Erdoğan, Istranca Dağları'ndan, yaklaşık 120 kilometre uzaklıktan su getirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'a getirdiğimiz bu içme suyuyla da İstanbul su konusunda bir huzura kavuştu. Çöp noktasında en ufak bir şey kalmadı. O da halloldu. Çukur gibi şeyler kalmadı, bunları hallettik. İstanbul, Habitat'ın ifadesiyle temizlikte dünyada sayılı ülkeler arasına girdi. Allah rahmet etsin Kadir Bey'le iyi bir süreç devam etti ama şu anda mevcut olan CHP'li Belediye Başkanı, İstanbul'u sel alıp götürüyor, o Bodrum'dan çıkıyor. Bodrum'da yaşamak pek huzur vermez."

AK Parti Büyük İstanbul Mitingi'nin Yenikapı Miting Alanı yerine ilk defa farklı bir yerde yapılacağının hatırlatılması üzerine Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Atatürk Havalimanı'nda yaptığımız operasyonların biri, Kovid döneminde, 1006 odalı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ni 3 ayda yaptık. Bu bizi çok rahatlattı. Bunun dışında ne dedik? 'Millet bahçesi haline getireceğiz.' dedik. Bir taraftan da sağ olsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'mız bunun çalışmalarını sürdürüyor. Ama bunun dışında da burayı bilişim merkezi haline getirmek gibi bir hedefimiz var. Bunun dışında da uygun olan, müsait alanda da bu mitingi yapıyoruz.

Çünkü beyefendiler Yenikapı alanını özellikle Cumhur İttifakı'na, AK Parti'ye verme noktasında rahat değiller. Onlar da zannediyorum Maltepe'de yapacaklarmış, hayırlı olsun. Biz Atatürk Havalimanı'nda pazar günü dev mitingimizi yapacağız. Tabii Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde de inşallah yüzyılın mitingini yapacağız. 14 Mayıs'ta İstanbul'da alacağımız sonuç İstanbullular için de geleceğin müjdesi olacak."

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni gençler için bilimin, teknolojinin ve geleceğin sembolü haline getirdiklerini söyleyen Erdoğan, şunları aktardı:

"Bay bay Kemal ne yapıyor? O da Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara verme vaadinde bulunuyor. Hatırlarsanız ekonomi için de Amerikalı bir isim bulmuşlardı. Belki birkaç tane bilemiyorum. Gerçi adam gelmeye bile tenezzül etmemişti. Bunların toplantısına video konferansla bağlanmıştı. Bay bay Kemal bunu da büyük bir teknoloji diye anlatmıştı. Her geçen gün bu zatın başka hangi mahfillere ne sözler verdiğiyle ilgili bilgiler ortaya dökülmeye başladı. Sadece tefecilerle değil, terör örgütleriyle de pazarlığa oturmuşlar. Tüm bunlar, bu zatın SSK'yi nasıl batırdıysa devleti de batıracağının işaretidir. Maalesef karşımızdaki koalisyon masasının birilerinden aferin almak için yapmayacakları hiçbir şey yok. Buna ülkeyi, devleti terör örgütlerine teslim etmek de dahildir. Varsın onlar bildikleri yolda ilerlesinler. Biz milletimizden duyacağımız, 'Allah razı olsun' duası için çalışmaya, çabalamaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki milletim bunlara fırsat vermeyecektir ve gerekli cevap 14 Mayıs'ta sandıklardan çıkacaktır."

(Sürecek)