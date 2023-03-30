Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında soruları yanıtladı: (6)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu'ya ilk nükleer yakıtın gelmesine değinirken "27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu'ya ilk nükleer yakıtın gelmesine değinirken "27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde A Haber, ATV, A Para ve A News ortak canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, 183 saat sonra enkazdan çıkarılan vatandaşın polis babasıyla yaptığı konuşmaya ilişkin videonun gösterilmesinin ardından 850 depremzedenin kol ve bacaklarını kaybettiğini, ampüte depremzedelerle ilgili tüm ortopedik müdahalelerin yapıldığını ve buna devam edildiği anlattı.

Erdoğan, devletin başı olarak depremzedeleri yalnız bırakmayacaklarını ve hayat mücadelelerinde yanlarında olacaklarını belirtti.

Muhalefetin Mersin'deki Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni durduracağı iddiasına ilişkin soruyu yanıtlayan Erdoğan, muhalefetin amacının ülkede taş üstünde taş koymamak olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Ya neyi durduruyorsun? Bu ülkede her şeyin bir özerkliği var. Var mı öyle 25 kuruşa simit? Enerji, hidroelektrik, bunun yanında tamamıyla kömür santralleri, şu andaki Akkuyu enerji santrali bunlar bizim için olmazsa olmaz yatırımlar. Burada bizim dört tane nükleer enerji santrali var. 27 Nisan'da bir tanesinin açılışını yapıyoruz. Ardından diğer üçünün de açılışını yapacağız. Bunlarla ciddi manada bir enerji depolayacağız. Bunun ardından da üç tane daha planlıyoruz. Bu üç taneyi de inşallah önümüzdeki beş senede halletmemiz gerekiyor. Türkiye enerjide bir sıkıntıya girmesin, bunu yapmaya mecburuz." diye konuştu.

Dünyanın enerjide sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Erdoğan, "Akkuyu'yu şu anda başarılı bir şekilde sürdürüyoruz. 27 Nisan'da belki sayın Putin de gelecek veya birlikte bir online sistemle bağlanacağız ve Akkuyu'nun inşallah ilk adımını atacağız." dedi.

"Bakan arkadaşlarımız birikimlerini milletvekili değerlendirecektir"

Erdoğan, AK Parti'nin milletvekili listelerine ilişkin soru üzerine, ülkede demokrasiye samimiyetle sahip çıkan, parti içinde de demokrasiyi en şeffaf yürüten teşkilatın partisinde olduğunu dile getirdi.

Tüm illerde 6 binin üzerinde aday adayı için temayül yoklamalarını yaptıklarını bildiren Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu sayı partimize ilginin bir göstergesidir. MYK ile MKYK üyelerimizden oluşan 14 komisyon aday adaylarını yüz yüze görüşmeyle değerlendirmeye tabi tutuyor. Bu sürecin ardından da başkanlığını bizzat yapacağım üst komisyonda aday listemize son şeklini vereceğiz. Her dönemde olduğu gibi bu dönemde de milletvekili listelerimizde birtakım yenilenmeler muhakkak olacaktır. Bakan arkadaşlarımız da kabinede sahip oldukları birikimi ve enerjiyi milletvekili olarak Meclis çatısı altında değerlendirecektir. Her bir bakan arkadaşımız en iyi hizmet edeceği yerden aday olacaktır. AK Parti ben partisi değil, biz partisidir. Biz bu bayrak yarışını aday olsa da olmasa da bütün arkadaşlarımızla farklı görevlerde sürdüreceğiz. Bu konuyla ilgili önümüzdeki hafta içinde bunları bir neticeye bağlayacağız."

Cumhur İttifakı'nın seçim çalışmaları ve yeni döneme ilişkin soru üzerine Erdoğan, 20 yıldır 2023 seçimlerine hazırlandıklarını söyledi.

"Kampanyamızı depremzedelerimizin acısına saygılı şekilde yürüteceğiz"

Cumhuriyetin 100. yılının Türkiye için taşıdığı ehemmiyeti bildiklerini vurgulayan Erdoğan, 28 Ekim 2022'de "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla seçim kampanyasının ilk işaret fişeğini zaten attıklarını söyledi.

Ancak deprem nedeniyle seçim kampanyasında değişikliğe gittiklerini belirten Erdoğan, "Ülkemizin 11 ilinde insanlarımız şu anda yas tutuyor. Evlerini kaybedenler üzüntü içinde. Şehirlerimiz ayağa kalkma mücadelesi veriyor. Böyle bir iklimde kimse vur patlasın çal oynasın türü bir kampanya yapamaz, yapmamalıdır. Biz de kampanyamızı seçimin önemine uygun ama aynı zamanda depremzedelerimizin acısına saygılı bir şekilde yürütme kararı aldık." diye konuştu.

Seçim çalışmalarını yüz yüze, gönül gönüle yapacaklarını dile getiren Erdoğan, "Halkımız sessiz ama derinden bir seçim kampanya süresini yaşayacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu ana temamızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Aday listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna verilmesinin ardından beyannamemizi ve sloganlarımızı kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

"Ülkemizi savaşa sokmayacağız"

Türkiye'nin içinde olduğunu bölgenin ve dünyanın giderek sertleşen bir uluslararası mücadele alanına döndüğünü vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Krizler ve savaşlarla anılan bir dünyayı tecrübe ediyoruz. Biz bu ortamda güçlü, bağımsız bir Türkiye inşa edebildik ve bunu sürdürmeye ihtiyacımız var. Savaş bu topraklara gelmesin diye mücadele verdik, vermeye devam edeceğiz. Şunu açıklayabilirim; ülkemizi savaşa sokmayacağız, aile kurumunu güçlü tutacağız, ağırlıklı Suriye'den olmak üzere göç konusunda daha hassas davranacağız ve göçmenleri de birilerine yedirmeyeceğiz. Bizim son iki yıllık çabamız olmamış olsaydı Batı kulübü Türkiye'yi Rusya'ya karşı savaş ortamına çekerdi. Biz burada olduğumuz müddetçe buna müsaade etmeyeceğiz. Anlatacağımız bir diğer unsur kesinlikle Rusya-Ukrayna arasındaki bu süreci ciddi, kararlı bir arabuluculukla inşallah nihayete erdirmektir."

(Sürecek)