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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:

"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."

Kaynak: AA / İsa Toprak - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Politika Kültür Güncel

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