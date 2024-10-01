Cumhurbaşkanı Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik etti.
Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şunları kaydetti:
"Ülkemizin her bölgesinde görev yapan imamların, müezzinlerin, vaizlerin, müftülerin, Kur'an kursu öğreticilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyorum. Peygamberlerin varisleri olarak gördüğümüz din görevlilerimize Allah'tan muvaffakiyetler diliyorum."