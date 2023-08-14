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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çalışanından emeklisine bu süreçte refah kaybı yaşayan her insanımızın hayat seviyesini eskisinin de üzerine çıkarmak boynumuzun borcudur."

Kaynak: AA / Sefa Şahin - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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