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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir."

Kaynak: AA / Aylin Dal - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İhracat Güncel Haberler

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