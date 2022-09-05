Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyüme rakamları) Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayla büyüme esasına dayanan Türkiye Ekonomi Programına uygun devam ettiğimizin işaretidir."