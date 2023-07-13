Cumhurbaşkanı Erdoğan Büyükelçileri Kabul Edecek, TBMM Başkanı Kurtulmuş Ödül Törenine Katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine, Bangladeş ve Burkina Faso büyükelçilerini kabul edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödül Törenine katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Gine Büyükelçisi Oumar Kande, Bangladeş Büyükelçisi M. Amanul Haq ve Burkina Faso Büyükelçisi Vinta Some'ı ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/15.30/16.15/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yılın Basın Fotoğrafları 2023 Ödül Törenine katılacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın annesi Sulhiye Özkan'ın Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine katılacak.

(Ankara/12.59) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Kütüphane Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" programına katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Genel Kurulunda, memur maaşlarında ve emekli aylıklarında artış ile bazı vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı ciro ve perakende satış endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Zeugma kökenli mezar steli"nin Türkiye'ye iadesi dolayısıyla Zeugma Mozaik Müzesi'nde düzenlenecek törene katılacak, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde "Kelime-i Tevhid Hat Sergisi"ni gezecek. Büyükşehir Belediye Başkanlığında "Malatya fahri hemşehrilik beratı" takdim edilecek Ersoy, "İl Koordinasyon Toplantısı"na katılacak.

(Gaziantep/10.30/13.00/Malatya/16.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin çeyrek final mücadelesinde, ABD'de İtalya ile karşılaşacak.

(Arlington/22.00) (Fotoğraflı)

2- Futbolda 2023-2024 sezonu hazırlıkları kapsamında Galatasaray'ın Avusturya, Fenerbahçe'nin Rusya ve Beşiktaş'ın Almanya'daki kampları sürüyor.

(Graz/St. Petersburg/Grassau) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Trabzonspor, yeni sezon hazırlık kampını Slovenya'da sürdürüyor. Bordo-mavili ekibin futbolcusu Dimitrios Kourbelis, basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(Kranj/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, tek kadınlarda yarı final maçları yapılacak.

(Londra) (Fotoğraflı)

5- Fransa Bisiklet Turu'na Roanne-Belleville en Beaujolais arasındaki 12. etap yarışıyla devam edilecek. (Fotoğraflı)

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