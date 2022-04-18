Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilere) Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini... - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilere) Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini...

AA - Mehmet Tosun - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Büyükelçilere) Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilere) Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Büyükelçilere) Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini beklediğimizi ifade etmek istiyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Büyükelçilere) Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Büyükelçilere) Terör örgütlerine finans temin eden kaynakların kesilmesi noktasında tüm dostlarımızın güçlü desteğini...

AA / Mehmet Tosun - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Finans, Terör, Güncel, Haberler

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