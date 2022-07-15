Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz."
AA - Zeynep Rakipoğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz."
AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel