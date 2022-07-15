Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz." Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz." AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını mutlaka tamamlayacağız. Şehitlerimize haklarını ancak bu şekilde helal ettirebiliriz.' - Haberler

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