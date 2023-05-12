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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'na telefonla bağlandı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Rumeli Buluşması'na telefonla bağlandı Açıklaması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması'na telefon bağlantısıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakırköy'de düzenlenen Büyük Rumeli Buluşması'na telefon bağlantısıyla katıldı.

Bakırköy'de bir otelde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katılımıyla düzenlenen buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, "Rabb'im birliğimizi daim kılsın. Sizlerle olan uzun yolculuğumuzun inşallah sadece bugün için değil, pazar günüyle birlikte zirve yapacağını da özellikle ifade etmek istiyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizler bütün Balkanlar'ın, bütün bu bölgenin inşallah geleceğiyle medarıiftiharı olacaksınız. Duam, birliğimizin daim olmasıdır. Duam, güçlenerek inşallah bu yolculuğu devam ettirmemizdir. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Ulaş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Süleyman Soylu Rumeli Güncel Haberler

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