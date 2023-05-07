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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Büyük İstanbul Tüneli'yle günde 6,5 milyon vatandaşımızın kullanacağı 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayarak şehrin ulaşımını sağlayacağız."

Kaynak: AA / Zeynep Rakipoğlu - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Güncel Haberler

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