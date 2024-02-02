Erdoğan: CHP'nin halini görüyorsunuz, ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "CHP'nin halini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Bursa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, uzunca bir süre ihmal edilmişliğin sancılarıyla kıvranan Bursa'yı, geleceğine güvenle bakan modern bir şehir haline dönüştürdüklerini söyledi.

Halen bazı eksiklerin bulunduğunu belirten Erdoğan, bugüne kadar Bursa'ya kazandırılan eser ve hizmetleri bundan sonra yapılacaklarının bir girizgahı olarak kabul ettiklerini dile getirdi.

Erdoğan, seçim tarihine yakın Bursa'ya tekrar geldiğinde söz konusu çalışmaları ayrıntılı şekilde paylaşacağını belirterek, "Ama emin olun ki Bursa altyapısı ve üstyapısıyla, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun en iftihar verici şehirleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Biz istiyoruz ki Bursa'nın Türkiye Yüzyılı yürüyüşü 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçe belediyelerinde yapacağımız tercihle daha çok hızlansın." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Buna hazır mısınız?" sorusuna salondakiler hep bir ağızdan "Evet" diyerek karşılık verdi.

"Bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir"

Türkiye'nin ve şehirlerinin önüne koyacakları hiçbir vizyonları, programları, projeleri olmayanların sırf AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na kaybettirmek için gösterdikleri çabayı üzüntüyle izlediğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Halbuki bizim için siyaset hayırda yarış vesilesidir. Biz rakiplerimizle eser, hizmet ve icraat konusunda yarışmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse konu eser ve hizmet olduğunda üstümüze kimseyi tanımayız. AK Parti belediyeciliği, AK Parti eser ve hizmet siyaseti rüştünü ispat etmiş bir müktesebata sahiptir. Her kim bu hususta bizden daha iyisini yapabileceğini iddia ediyorsa 'hodri meydan' buyursun çıksın ortaya. Ama şehri için hiçbir hayali, şehrinin insanlarına verecek hiçbir hizmeti olmayanların sırf 'komşunun iki gözü çıksın' mantığıyla, sırf nefislerini okşamak için yaptıkları cinlikleri de asla tasvip etmiyoruz."

Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte inşa değil, yıkım siyasetiyle hareket edenlerin yol açtığı ağır maliyeti ziyadesiyle ödediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Artık ülkeyi yeniden aynı yere döndürmenin kimseye, özellikle de şehirlerimize bir faydası yok. Biz Türkiye Yüzyılı peşinde koşarken, kendi yıldızlarını parlatmaktan başka gayesi olmayanlara milletimizin gereken cevabı vereceğine yürekten inanıyoruz. İşte CHP'nin halini görüyorsunuz, herkes bir köşe başına yapışmanın derdinde. Ne ülkenin hali ne şehirlerimizin durumu umurlarında değil. Daha düne kadar ittifak içinde oldukları partileri bile gözleri görmüyor, çiğneyip geçiyorlar. Kendi arkadaşlarına ve müttefiklerine bu derece hoyratça davrananların şehirlerimize ve oralarda yaşayanlara şefkat göstermesi mümkün mü?"

"Milletimizin gözünün üzerimizde bulunduğunun şuuruyla kararlarımızı veriyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak sadece bugüne değil, yeni nesillere karşı da sorumluluk bilinciyle adım attıklarını ifade ederek, "Layüsel olmadığımızın, milletimizin gözünün üzerimizde bulunduğunun şuuruyla kararlarımızı veriyoruz." dedi.

İnsanların her adımında, her anında hep yanında olacak isimlerle şehirlerin hizmetine talip olduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Belediye başkanlarımızın gözü hep sizin, bizim gözümüz de hep onların üzerinde olacak. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki Uludağ'ın zirvesinden, ovaların en uzak ucuna kadar Bursa'da duymayan kalmasın. Hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirlerimizi gerçek belediyecilikle taçlandırıyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Seçim akşamı Türkiye haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Kendimiz ve evlatlarımız için huzurlu, mutlu, müreffeh bir geleceğin kapılarını beraberce açmaya var mıyız? Büyük ve güçlü Türkiye vizyonumuza sıkı sıkıya sahip çıkmaya var mıyız?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hep bir ağızdan "Evet" yanıtını veren partililere, "Rabbim hepinizden razı olsun." karşılığını verdi.

Eskilerin "Evvel refik, badel tarik" dediklerini anımsatan Erdoğan, "Yani önce yoldaş, sonra yol. Bizim de en büyük yoldaşımız hiç şüphesiz, erkeğiyle, kadınıyla, genciyle-yaşlısıyla milletimizin bizatihi kendisidir. Hangi kökenden, hangi meşrepten olursa olsun vatandaşlarımızın tamamı bu yoldaşlığın içindedir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir de siyasi mücadelelerinde birlikte ter döktükleri, kimi yarım asrı bulan, kimi çeyrek asra ulaşan, kimi daha yakın tarihlerde başlayan yol arkadaşlıkları olduğunu kaydederek, "Teşkilatlarımızda, meclis grubumuzda, belediyelerimizde, sivil toplum kuruluşlarımızda hiçbir unvanı olmasa da gönül dünyamızda birlikte yol yürüdüğümüz bu arkadaşlarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum. Türkiye için ne yaptıysak, milletimiz için neyi başardıysak hepsinin mücadelesini onlarla birlikte verdik, aldığımız neticelere birlikte ulaştık." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)