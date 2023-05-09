Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'da kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'da kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan'la telefon görüşmesinde Sudan'da kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel