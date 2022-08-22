Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradaki gençlerimizin en nitelikli şekilde yetişmesini, milletimizin huzuru yanında vatanımızın bekası açısından da hayati... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayraktar ve muhafızlara kılıç ve diplomalarını vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayraktar ve muhafızlara kılıç ve diplomalarını vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (5) Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı Recep Tayyip Erdoğan Jandarma Güncel Haberler

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