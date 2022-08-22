Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Buradaki gençlerimizin en nitelikli şekilde yetişmesini, milletimizin huzuru yanında vatanımızın bekası açısından da hayati...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayraktar ve muhafızlara kılıç ve diplomalarını vermesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayraktar ve muhafızlara kılıç ve diplomalarını vermesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (5)
Kaynak: AA / Hüseyin Bardakcı - Güncel