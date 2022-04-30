CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLARIN DA HESABINI SORACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nden düzenlenen iftar programına katıldı. Çok sayıda partilinin katıldığı programda konuşan Erdoğan konuşmasına herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak başladı. Ramazan ayının bereketli bir dönem olduğunu belirten Erdoğan, "Bu ivmeyi kesintisiz bir şekilde devam ettirerek Cumhur İttifakı olarak 2023 Haziran'ında hedefimize ulaşana kadar durup dinlenmeden çalışacağız. Hep söylediğim gibi AK Parti'yi milletimiz kurmuştur. AK Parti'nin sahibi de istikamet belirleyicisi de milletimizdir" diye konuştu.

"BU VAZİFEMİZİ HAKKIYLA YERİNE GETİRMEKLE MÜKELLEFİZ"

Erdoğan " Unutmayınız. AK Parti'de görev üstlenmek demek herhangi bir makam, mevki sahibi olmak demek değildir. AK Parti'de görev üstlenmek, milletimize hizmetkar olmak, ülkemizi geliştirmek, devletimizi güçlendirmek, dünyanın her yerindeki mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için gece gündüz çalışmaya talip olmak demektir. Kadim davamızın bugünkü temsilcisi AK Parti'nin her kademesinde sorumluluk üstlenen bizden eser ve hizmet yarışında bayrağı yeni nesillere teslim edene kadar bu vazifemizi hakkıyla yerine getirmekle mükellefiz" dedi.

"TÜRKİYE, EN GÜVENLİ ÜLKELER ARASINA GİRDİ"

"KILIÇDAROĞLU KAVGA ETMEK İÇİN GELDİĞİNİ KENDİ AĞZIYLA SÖYLEDİ"

"BARIŞI NASIL SAĞLAYACAĞIZ BUNUN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

"GERÇEK ÇEVRECİ BİZİZ"

Erdoğan, "Bunların ise tek derdi ülkenin yakın tarihindeki en büyük ihanet girişimlerinden biri olan Gezi'yi savunmak. Bunlar gezici. Bunların çevre diye, yeşil diye bir anlayışı yok, bu bizim anlayışımız. Milyonlarca ağacı cadde kenarlarına ve caddelerin ortalarına biz diktik. Dikiyoruz ve dikmeye devam edeceğiz. Gerçek çevreci biziz. Bunların tek derdi ülkenin yakın tarihindeki bir büyük ihanet olan 15 Temmuz'un faili FETÖ'cüleri yeniden devlete doldurmak. PKK'yı ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? Belediyeye doldurmanın gayreti içinde ve dolduruyor. Bunların da hesabını soracağız. Bunların tek derdi. Avrupa'ya Amerika'ya şirin gözükmek için yabancı büyükelçilerden aldıkları talimatları yerine getirdik. İşte Almanya'da bizim büyükelçimizi dışişlerine çağırıyorlar. Niye? Sadece Türkiye'nin Soros'u olan Osmanlı Kavala'dan dolayı. Peki karşılıksız mı kaldı? Hayır. Anında onların büyükelçisini de biz Dışişleri Bakanlığımıza çağırdık. Ve hesabını aynı şekilde dışişlerimiz de onlardan sordu. Bunların tek derdi ülkenin ve milletin menfaatine yapılan hangi iş varsa onu engellemek. Bunların tek derdi sürekli sallanıp duran altılı masalarını ayakta tutmak. Sadece menfaatte, sadece husumette, sadece görünüşte birleşenlerin taksimatta ayrılmaları kaçınılmazdır. Ne diyelim? Rabbim herkesin gönlüne niyetine göre versin" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel