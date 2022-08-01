Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Güncel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Recep Tayyip Erdoğan Bulgaristan Politika Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.