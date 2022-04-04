Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Radev'in ikinci defa üstlendiği Cumhurbaşkanlığı görevi için tekrar tebriklerini iletti.

Erdoğan, dost ve müttefik Bulgaristan ile mevcut köklü ilişkileri ulaştırma, ticaret ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileriye taşıma kararlılığıyla hareket ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Rusya-Ukrayna savaşı ve bölgesel etkilerine dair de değerlendirmelerde bulundu.