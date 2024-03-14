Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık alt yapısı dünyada örnek gösterilecek düzeyde

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık"

"Sağlık alt yapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor"

"Sağlık çalışanlarımıza saldırılmasına müsamaha yoktur, olamaz"

"Sağlık turizminde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar toplamda 36 bin 300 yataklı 24 şehir hastanemizi hizmete açtık. Sağlık alt yapısında dünyada Türkiye'nin eline su dökecek ülke olmadığını herkes kabul ediyor. Sağlık çalışanlarımıza saldırılmasına müsamaha yoktur, olamaz. Sağlık turizminde çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" dedi.