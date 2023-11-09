Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El-Ariş...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El-Ariş Havalimanı'na sevk ettik."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El- Ariş Havalimanı'na sevk ettik."
Kaynak: AA / Güncel