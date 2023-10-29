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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin (Mustafa Kemal Atatürk) arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün Türkiye Cumhuriyeti, tıpkı Gazi'nin (Mustafa Kemal Atatürk) arzu ettiği biçimde, bölgesinde ve dünyada kimsesizlerin kimsesi olan bir ülkedir.