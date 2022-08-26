Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket... Güncel Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz." Güncel Kaynak: AA / Kemal Karadağ Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket... - Haberler

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