Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz."
Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel