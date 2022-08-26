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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket...

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün er meydanında her türlü mücadeleyi verirken tek bir masumun canına halel getirmedik ve bu hassasiyet içerisinde hareket ediyoruz."

Kaynak: AA / Kemal Karadağ - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler

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